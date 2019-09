Famalicão voltou a oferecer pizzas aos adeptos, agora em Alvalade

Um ano depois de ter causado furor no futebol português em virtude de ter brindado com pizzas os adeptos que se deslocaram a Coimbra para o duelo com a Académica, o Famalicão voltou a repetir a surpresa, desta vez em Alvalade.Atendendo à hora tardia do jogo e, acima de tudo, à enorme distância percorrida por todos aqueles que foram apoiar a equipa frente ao Sporting, o emblema minhoto tornou a acarinhar a sua massa associativa com um regalo para o estômago.As imagens do momento foram partilhadas pelo próprio clube nas redes sociais. "Tratamos bem de quem trata de nós", podia ler-se na publicação.