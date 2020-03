Famalicenses no 14.º lugar da 2.ª volta

Decorridas sete jornadas na 2.ª volta da Liga NOS, o Famalicão está bem longe do sucesso obtido no começo do campeonato. O líder da prova à 7.ª ronda tinha 19 pontos, fruto de seis vitórias e um empate. Porém, se se contar o campeonato virtual desta volta, os famalicenses são 14.º classificados, com seis pontos (uma vitória e três empates), dois acima da linha de água.

A quebra que poderia eventualmente prever-se num trajeto da primeira metade da Liga em que os minhotos terminaram no último lugar do pódio enfim chegou… e de maneira bem clara. Pela frente na próxima jornada, a equipa de João Pedro Sousa terá o FC Porto, adversário com o qual perdeu pela primeira vez na competição. A título de curiosidade, a única vitória dos últimos oito jogos foi contra um grande: o Sporting.