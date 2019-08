Febre em Famalicão: adeptos esgotaram lugares anuais

O Famalicão anunciou há momentos que concluiu a venda de lugares anuais para a temporada 2019/20. De regresso à 1ª Liga após 25 anos nos escalões secundários, o conjunto famalicense viu os sócios responderem da melhor forma e esgotarem os lugares anuais.





Os minhotos comunicaram ainda que os sócios que não conseguiram comprar lugar anual terão prioridade no início da venda de bilhetes para os jogos a realizar. Dessa forma, os bilhetes para associados para os jogos com FC Porto, Benfica e Sporting terão o custo de dez euros, com Sp. Braga, V. Guimarães e Boavista custarão oito euros e os restantes estarão à venda por seis euros. Para além disso, o Famalicão informou ainda que serã proibidos adereços dos adversários nas bancadas destinadas aos seus adeptos.O primeiro jogo em casa do conjunto orientado por João Pedro Sousa está agendado para sexta-feira, às 20h30, com o Rio Ave.