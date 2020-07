Fernando Valenzuela foi apontado pela imprensa argentina ao Famalicão e o próprio extremo tratou de confirmar que vai atuar em Portugal. O jogador, de 23 anos, pertence aos quadros do Barracas Central, da Argentina, mas vai mudar-se para o futebol europeu, mais precisamente para o Minho.





"Surgiu a possibilidade de ir para Portugal, estou muito feliz por chegar ao futebol europeu", afirmou, ao TyC Sportys, adiantando os contornos do negócio. "Vou emprestado por un ano, com opção de compra", referiu.Antes de aceitar a mudança, Valenzuela falou com uma cara bem conhecida, com quem já jogou na seleção sub-23. "Falei com o Nehuén [central argentino do Famalicão], deu-me boas referências em todos os sentidos. Estou muito contente, quero conhecer a cidade, e vou muito confiante", concluiu.