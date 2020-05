Filho de Pena assina contrato profissional com o Famalicão

Pablo, filho de Pena, antigo avançado de FC Porto, Marítimo e Sp. Braga, assinou contrato profissional com o Famalicão. O jovem avançado, de 16 anos, rubricou um vínculo válido para as próximas temporadas, isto depois de ter deixado uma boa impressão ao serviço dos sub-17 famalicenses.





É certo que, a nível oficial, Pablo realizou apenas três jogos e marcou apenas um golo, mas esses números devem-se ao facto de ter estado muito tempo sem poder competir, em virtude de um atraso burocrático que o impediu de ser inscrito e do qualjá deu conta em tempo oportuno.O jovem deixou marca, sobretudo, em jogos amigáveis, marcando, segundo revelou Pena ao nosso jornal há algumas semanas, cerca de 10 golos em cerca de 15 jogos. Assim, aos olhos do Famalicão, Pablo trata-se de uma aposta com muito futuro. E isso ficou patente também no facto de este já ter sido chamado aos treinos da equipa sub-19.Em declarações aos meios do clube, Pablo revelou-se feliz por assinar contrato profissional. "A assinatura deste contrato é uma fantástica manifestação de confiança por parte da SAD do Futebol Clube de Famalicão. Estou muito feliz e desejoso para que a nova temporada comece rapidamente para poder trabalhar incansavelmente e retribuir a confiança demonstrada pelos responsáveis do clube", apontou.