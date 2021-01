Filho de Pena convocado pela primeira vez pelo Famalicão aos 17 anos

A pouco e pouco, Pablo, filho de Pena, ex-avançado do FC Porto, do Sp. Braga e do Marítimo, continua a subir na carreira e a somar pontos em Famalicão. O jovem avançado, de apenas 17 anos, deu mais um passo importante, ao ser convocado pela equipa principal para o jogo com o Nacional, na Madeira, que se realiza este sábado, pelas 15h30.





O dianteiro, que subiu recentemente aos sub-23 e que assinou contrato profissinal apenas na época passada, é, assim, opção para João Pedro Sousa para o embate na Madeira, podendo ser lançado no decorrer da partida.Se isso se verificar, Pablo somará os primeiros minutos pela equipa principal, isto, quando há alguns meses, alinhava pelos sub-19.