Filho de Pena... sabe marcar: Pablo brilha nos sub-23 do Famalicão

Costuma dizer-se que filho de peixe sabe nadar, mas, neste caso, não será totalmente descabido alterar algumas palavras a este famoso ditado para o ajustar um pouco mais à realidade. Afinal, filho de Pena... sabe marcar.









Sp. Braga queria-o



A qualidade de Pablo desde cedo chamou a atenção e não é por acaso que António Salvador, presidente do Sp. Braga, ficou 'magoado' com Pena, antigo dianteiro dos arsenalistas, por este não ter optado colocar o jogador nas escolas bracarenses. "O Salvador brincou comigo. Disse que não era amigo dele porque não o ofereci. Eu não quis bater à porta do FC Porto e de Pinto da Costa, a quem sou muito agradecido, porque se o fizesse diriam que ele só lá estava por ser meu filho. E no Sp. Braga, igual. Quero que ele faça o próprio caminho", confidenciou Pena, na mesma conversa com o nosso jornal.



O bis de Pablo frente ao Belenenses SAD:







Pablo, 17 anos, avançado dos sub-23 do Famalicão. Pode não ser um jogador amplamente conhecido no seio dos adeptos, mas se se disser que é herdeiro do antigo avançado do FC Porto o caso muda ligeiramente de figura.E a verdade é que tem brilhado a grande altura na Liga e, agora, na Taça Revelação, dando provas de que pode seguir as pisadas do pai. Apesar da tenra idade, este possante avançado já dá que falar. Esta terça-feira, inclusive, bisou frente ao Belenenses SAD, dando a vitória aos famalicenses.Um dado que impressiona sobretudo pelo facto de Pablo ter apenas 17 anos e estar a atuar uns bons patamares acima do que a sua faixa etária implicaria em condições normais.No entanto, queimar etapas não é propriamente estranho para o jovem dianteiro, que até já esteve no banco na Choupana, num jogo da equipa principal, frente ao Nacional.Predicados que fazem a estrutura famalicenses crer ter em mãos um autêntico diamante em bruto e que fazem o pai acreditar no mesmo.De recordar que, em conversa com Record, a 26 de abril de 2020, Pena já augurava um grande futuro para o herdeiro