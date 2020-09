Rui Sousa, fisioterapeuta do Famalicão, foi suspenso por 22 dias depois das críticas que fez ao árbitro na derrota do emblema famalicense frente ao Benfica (1-5).





O membro da equipa técnica liderada por João Pedro Sousa gritou, segundo o que se pode ler no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, com Luís Godinho."Isto é o peso da camisola, ele tem de sair, oh burro!", descreve o relatório do árbitro da AF Évora.