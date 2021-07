O Famalicão anunciou esta quarta-feira a contratação do guarda-redes do Dalberson. Oriundo do Brusque, o guardião, de 24 anos, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.





À chegada a Famalicão, Dalberson, produto da formação do Cruzeiro, revelou-se entusiasmado com a oportunidade. "Os melhores jogadores atuam no futebol europeu e como pretendo fazer parte desse lote julgo que esta foi uma escolha assertiva", referiu.