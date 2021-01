Guedes: «Famalicão é um excelente clube para um jogador progredir na carreira»

Tal como Record já havia adiantado, Guedes é reforço do Famalicão. O jogador, que assinou até junho de 2024, chega ao conjunto famalicense envolvido no negócio que levou Rúben Lameiras para o V. Guimarães, tendo a formação vitoriana revelado que a "operação não envolve contrapartidas financeiras".





Nas primeiras declarações ao serviço do novo clube, o avançado, de 26 anos, mostrou-se entusiasmado com o desafio. "Já acompanho o Famalicão há alguns anos e toda a gente sabe que é um projeto interessante. É um excelente clube para um jogador progredir na carreira e foi por isso que aceitei este desafio. Prometo muita dedicação e golos também, mas, acima de tudo, venho para ajudar a equipa. Quero ajudar a pôr a equipa nos lugares que esteve no ano passado e vou dar o meu melhor", referiu, deixando ainda muitos elogios aos adeptos do Famalicão.Produto da formação do Sporting, Guedes, de 26 anos, estava ligado ao V. Guimarães desde 2018. Na presente temporada, o jogador estava emprestado aos japoneses do Vegalta Sendai, onde apontou cinco golos em 26 encontros.