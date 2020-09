Guga: «Era o jogo menos importante da época»

Guga, médio do Famalicão que foi formado no Benfica, foi o autor do golo da equipa minhota, na derrota por 5-1, na receção ao Benfica, na 1.ª jornada do campeonato nacional.





O jogador referiu que há muitas caras novas no plantel, mas que a equipa está a trabalhar bem para ter mais um campeonato tranquilo, tal como na temporada passada."Mesmo com muitos jogadores novos e uma pré-época muito atípica, entrámos bem no jogo, a fazer aquilo que o míster nos pediu e fizemos com qualidade. O Benfica entrou muito forte, com jogadores de muita qualidade e estiveram por cima do jogo. Mas, como disse há pouco temos muitos jogadores novos e ainda vão entrar mais. Relembrar que no ano passado fizemos uma excelente temporada e este ano vai ser igual. Como nos disse o míster, este era o jogo menos importante da época e eu concordo com ele", salientou em declarações à Sport TV.Sobre a entrada de muitos jogadores novos, Guga mencionou que não é fácil as coisas saírem no imediato e acrescentou que ainda vão entrar mais reforços."Há qualidade, temos trabalhado muito bem e ainda vão chegar mais que vão acrescentar qualidade à equipa. Cabe-nos a nós no próximo jogo darmos a melhor resposta possível, para procurarmos obter uma boa classificação no campeonato", sublinhou.