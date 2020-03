Guga: «O meu sonho é jogar nos grandes palcos, como Inglaterra ou Espanha»

Guga Rodrigues está feliz em Famalicão, mas isso não o impede de pensar noutros voos para o futuro. O foco continua no Minho, mas o sonho a longo prazo passa por conseguir dar o salto para as principais ligas europeis, com Inglaterra e Espanha à cabeça.





"A minha maior ambição é jogar em grandes palcos europeus, gostava de jogar em Inglaterra ou Espanha. Sinto-me bem aqui no Famalicão, neste momento, e estou satisfeito com o que tenho feito", apontou o médio, que teceu até bastantes elogios ao projeto famalicense."É um projeto muito bom, porque dá oportunidade a muitos jovens de se mostrarem a Portugal e ao Mundo inteiro. É um clube que dá muitas oportunidades e todos, jovens e até os que têm uma idade mais avançada, têm dado provas de que são bem capazes de mostrar serviço", referiu.A caminhada da equipa tem sido positiva e merecedora de vários elogios. Guga explica também os segredos para esta ascensão da equipa sensação."A época está a ser bastante positiva. Toda a gente sabe que nos têm posto o nome de equipa sensação. Concordo porque ninguém esperava a época que estamos a fazer. Ainda não terminou, espero que volte, mas concordo com a equipa sensação. Muita gente não esperava. Nós sabíamos da qualidade que tínhamos e queríamos que o campeonato começasse para mostrar o valor. Muitos eram desconhecidos e acho que está a correr muito bem", acrescentou.