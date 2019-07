Guga Rodrigues: «Estou no Famalicão para me afirmar no futebol português»

Guga, um dos mais recentes reforços do Famalicão , falou na conferência de imprensa no estágio que decorre em Guimarães, no Open Village Sports.O médio, que deixou o Benfica pelo Panetolikos em 2018/19, encara a experiência no Famalicão, clube para o qual vai jogar esta época, como um desafio e algo bastante positivo: "É um projeto muito aliciante, estou muito entusiasmado para começar. Está a ser um bom trabalho. As duas primeiras semanas foram muito produtivas e acho que estamos no bom caminho", referiu.Guga considera que "um plantel novo tem a sua parte boa, que é a irreverência dos jogadores". "Cabe-nos adquirir os processos muito rapidamente para que possamos corresponder quando começar o campeonato", disse em relação às novas contratações do clube.No que toca aos objetivos para a nova época, o internacional português realça que o "primeiro passo passa por garantir a manutenção". "Depois, com o decorrer da época, vamos fazer para que possam surgir outros objetivos." Já ao nível pessoal, o médio procura afirmar-se no futebol português: "Estive muito tempo parado devido a lesões, estou aqui para me afirmar no futebol português, esse é o meu objetivo", referiu o jovem.Para o médio, o técnico João Pedro Sousa "tem bons métodos de trabalho e experiência internacional", algo que considera "bom" para a equipa.O Famalicão apresentou ainda a empresa local Porminho como um dos patrocinadores para a temporada 2019/2020, com contrato é válido por dois anos. Os valores do mesmo não foram revelados na conferência de imprensa, que juntou o CEO da SAD, Miguel Ribeiro, o presidente do clube, Jorge Silva, e Miguel Freitas, da Porminho.