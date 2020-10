Gustavo Assunção após renovação com cláusula milionária: «Devo muito ao clube»

Gustavo Assunção não escondeu a satisfação por ter prolongado o seu contrato com o Famalicão até 2025. "É um momento de muita felicidade para mim. Devo muito ao clube, presidente e míster por aquilo que me tornei enquanto jogador", afirmou, em declarações aos meios do clube. "É uma grande honra ser capitão de equipa. Vou ajudar os meus companheiros dentro de campo e isso representa uma enorme alegria", prosseguiu.





"Ser considerado um jogador à Famalicão, ou seja, com raça e vontade de vencer é muito gratificante", vincou Gustavo Assunção.Já Miguel Ribeiro, presidente da SAD, sublinhou a medida tomada pelos minhotos e a postura do jogador. "Este é um dia muito importante para o Famalicão. Renovar com o Gustavo Assunção atesta a confiança que temos nele e que o próprio tem em nós. Tem apenas 20 anos mas já soma 40 jogos com a camisola do Famalicão. O Gustavo Assunção personifica a nossa ambição, que passa por valorizar jogadores jovens, com qualidade e com um grande futuro", apontou, antes de explicar a promoção do filho de Paulo Assunção a capitão de equipa."A qualidade de jogo e a forma como encara diariamente o trabalho e os próprios jogos fizeram com que ele fosse eleito capitão de equipa. Sê-lo aos 20 anos revela o que ele é para nós, mas também para o futebol português e mundial", enalteceu Miguel Ribeiro.