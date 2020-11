Gustavo Assunção não podia acordar com melhores notícias. O médio e capitão do Famalicão foi dado como convocado para a seleção olímpica do Brasil, na manhã desta quinta-feira, pelo que vai fazer a sua estreia neste escalão, que, refira-se, está imediatamente abaixo da equipa principal canarinha.





O jovem jogador beneficia de três baixas de última hora, sendo elas Antony, Luiz Felipe e Ayrton Lucas, este última devido à Covid-19Assim, Gustavo Assunção vai fazer companhia a Evanilson, avançado do FC Porto, que também se é contra às ordens da equipa olímpica, tendo também a oportunidade de privar com nomes grandes do futebol europeu, como Caio Henrique, Lucas Paquetá, Reinier, David Neres e Rodrygo.