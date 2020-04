Gustavo Assunção nunca chegou a estrear-se com a camisola da equipa principal do Atl. Madrid, mas esteve perto, há precisamente um ano.





A 13 de abril de 2019, o jovem médio, filho de Paulo Assunção, foi convocado por Diego Simeone para o jogo com o Celta de Vigo, tendo uma primeira oportunidade para viver um dia de jogo com a formação colchonera.Apesar de não ter saído do banco nesse jogo, Gustavo Assunção lembra-se dessa data como um momento especial, tal como fez questão de assinalar nas redes sociais, onde partilhou uma foto tirada no balneário, com Filipe Luís."Throwback especial", escreveu o médio, que viu depois a foto partilhada também pelo próprio lateral. "Que momento meu craque", retorquiu o compatriota.