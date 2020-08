Gustavo Assunção surpreendeu tudo e todos na primeira época no futebol português, ao serviço do Famalicão, mas é o próprio que garante que há outro Assunção que pode vir a fazer ainda melhor no emblema minhoto.





Trata-se do irmão João, de 16 anos,que começou recentemente a pré-época ao serviço do Famalicão. "O João é um jogador que dizem que é melhor que eu", disse, em declarações aos meios oficiais do clube, confessando um desejo."Jogar com ele? Se deus quiser. Se o míster o trouxer, ele mostrará coisas boas. Ele joga bem. É completinho", atirou, entre risos.