Gustavo Assunção, médio brasileiro, apontou o primeiro golo do Famalicão no empate (2-2) com o Sporting e considerou que o resultado final se adequa ao que se passou em campo.





"Foi um empate justo, o Sporting teve mais bola, mas ambos criámos chances e foi um jogo muito equilibrado", referiu.Apesar de os minhotos terem conquistado um ponto, frente ao líder do campeonato nacional, Assunção, filho do ex-médio do FC Porto, aponta para os próximos jogos."Queremos sempre vencer, o empate não é satisfatório e no próximo jogo vamos procurar a vitória para ficarmos com os três pontos", disse.