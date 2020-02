Gustavo Assunção está grato a Simeone

O presente é de felicidade, no Famalicão, mas Gustavo Assunção não esquece a passagem pelo Atl. Madrid e, mais concretamente, as lições que lhe foram transmitidas por Diego Simeone. Em entrevista ao jornal ‘Marca’, o médio-defensivo recordou os treinos sob a orientação de El Cholo, lembrando a noite em que... não dormiu.

"Tenho muitas memórias boas de Simeone. Houve um treino, quando tinha 16 anos, em que marquei quatro golos e ele, sem saber que era filho do Paulo Assunção, perguntou-me a idade e disse-me que eu era muito bom. Naquela noite nem dormi de felicidade", lembrou o jovem médio, para quem foi muito importante a "intensidade" e a "experiência" ganhas nos treinos da primeira equipa do Atlético Madrid para a resposta dada nos primeiros meses ao serviço do Famalicão, na Liga portuguesa.

Nehuén, Nico e Félix são "top"

Questionado sobre Nehuén Pérez e Schiapacasse, cedidos pelo Atlético ao Famalicão, mas também sobre João Félix, Gustavo não teve dúvidas. "São top e vão ser melhores. O Nico tem muita qualidade; o Nehuén é dos melhores centrais com quem joguei e o Félix é top mundial. Têm muito futuro", atirou.