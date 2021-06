Gustavo Assunção: «Foi Simeone quem me converteu num trinco»

Antes de embarcar na aventura de rumar a Famalicão, Gustavo Assunção teve um largo período ligado ao Atl. Madrid. E foi precisamente ao serviço dos 'colchoneros' que teve a oportunidade de trabalhar com Diego Simeone, técnico de quem guarda as melhores recordações e a quem deve hoje o facto de ser trinco.





"Quando era miúdo eu jogava em todo o lado. Fui lateral, fui médio, fui avançado. Era muito versátil. Um dia, aos 15 ou 16 anos, fui treinar com a equipa principal do Atlético. No primeiro treino, queria mostrar tudo. Batia em toda a gente, roubava a bola a toda a gente e foi ele que me converteu em seis. Eu era médio-ofensivo na altura", recordou, prosseguindo com os elogios ao técnico."A minha experiência com ele foi fantástica. Aprendi muito. Ele ensinou-me outras formas de o futebol. Ele tem uma forma muito particular e acredita muito nela. Eu partilho a ideia dele também. Ele dá a vida por aquilo e nós temos de estar a lutar com os nossos irmãos. É fantástico. Todos os treinos com ele são de exigência máxima. Só faz um jogador crescer. É um dos melhores treinadores do Mundo. Faz todos os jogadores darem a sua melhor versão", disse, à página de Twitter 'Breaking the Lines'.