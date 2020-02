Gustavo Assunção: «Foi um jogo muito bonito para os adeptos das duas equipas»

O Famalicão perdeu (3-2) com o Benfica, na visita ao Estádio da Luz, em jogo a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.





No final do encontro, Gustavo Assunção elogiou o espetáculo dado pelas duas equipas e mostrou-se satisfeito com a exibição da formação minhota na deslocação à capital do país."Foi um jogo muito bonito para os adeptos das duas equipas. Eles marcaram primeiro quando estávamos a jogar muito bem - até merecíamos marcar antes – nós conseguimos virar e depois foram eles a virar. Se fosse espetador, ficaria feliz por ver esse jogo. É isso que queremos, jogar bem à bola e futebol bonito, como aconteceu hoje", referiu o médio famalicense, em declarações à Sport TV.