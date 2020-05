Gustavo Assunção: «Ganhar os jogos que faltam no campeonato para irmos à Liga Europa»

Figura de destaque na temporada que o Famalicão está a realizar, Gustavo Assunção esteve em direto, este sábado, no Facebook do conjunto minhoto. O médio respondeu a perguntas dos adeptos e aproveitou ainda para fazer um acordo com Toni Martínez caso o Famalicão chegue às competições europeias.





O jogador de 20 anos começou por mostrar a sua satisfação pelo facto de a competição regressar no fim do mês de maio. "No início estava triste porque havia quem dissesse que o campeonato não ia voltar. Quando soube da decisão foi uma alegria grande", explicou, revelando depois quais os objetivos do clube para o que falta jogar da temporada: "Queremos ganhar os jogos que faltam no campeonato para irmos à Liga Europa. Gostava de jogar as competições europeias com o clube".Perante a conversa acerca das competições europeias, o avançado Toni Martínez deixou um desafio o colega de equipa. Seria Gustavo capaz de cortar o cabelo a pente 0 caso o Famalicão chegue à Liga Europa? A resposta foi perentória. "Cortar o cabelo a pente 0 não sei, mas se cortares também estamos juntos, Toni", brincou o médio.Assumindo que acreditava desde início que podia chegar ao nível em que está atualmente, Gustavo Assunção aproveitou ainda para contar um episódio vivido com Patrick William no triunfo frente ao Sporting em casa. "Estávamos a perder 1-0 com o Sporting e na primeira parte não tinha tocado muito na bola. Eu cheguei ao balneário no intervalo e disse ao Patrick 'Quando tiveres a bola, olha só para mim. Eu resolvo lá na frente'. Foi isso que aconteceu e ganhámos o jogo", recordou.