Gustavo Assunção: «Não somos a pior equipa do mundo por termos perdido alguns jogos»

À margem do treino que juntou jogadores da equipa principal com jogadores das camadas jovens do Famalicão, Gustavo Assunção fez um balanço da temporada dos famalicenses até ao momento. O jovem de 19 anos assegurou que a equipa vive uma boa fase e assumiu o desejo de voltar às vitórias o mais cedo possível."Não éramos a melhor equipa do mundo quando estávamos em primeiro nem somos a pior equipa do mundo por termos perdido alguns jogos. Estamos felizes e acreditamos no trabalho para que as vitórias surjam de novo", começou por afirmar, assegurando ser natural as restantes equipas começarem a conhecer a forma de jogar do Famalicão.O ex-Atlético Madrid tem sido um dos mais utilizados por João Pedro Sousa e não esconde a satisfação pela época que vem realizando: "Estou bastante feliz, tenho de agradecer a confiança que o mister tem depositado em mim e quero continuar a ajudar a equipa. O meu sonho, neste momento, é ganhar o próximo jogo. Quero ajudar o Famalicão a consolidar-se e depois a ficar numa posição que o clube merece. Vamos lutar para ganhar o máximo de jogo possível. Quanto mais em cima na tabela conseguirmos ficar, melhor".Gustavo Assunção concluiu perspetivando o ano de 2020 dos minhotos. "Queremos consolidar o clube na 1ª Liga e assegurar a permanência. Depois vamos jogo a jogo e tentar ganhar todas as partidas que tivermos daqui para a frente. Na Taça de Portugal vamos tentar chegar o mais longe possível, mas primeiro ainda temos o jogo com o P. Ferreira. Temos de estar concentrados nesse jogo", rematou.No plano desportivo, o Famalicão regressa à competição no próximo domingo, frente ao V. Setúbal.