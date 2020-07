Gustavo Assunção perdeu avô e foi na mesma a jogo

Gustavo Assunção teve um jogo bem difícil e que certamente jamais irá esquecer.

Foi João Pedro Sousa, técnico do Famalicão, quem revelou no final da partida com os encarnados que o médio brasileiro perdeu um familiar - o avô - uma hora antes do início do confronto com o Benfica.

“Queria deixar um forte abraço ao Gustavo Assunção. Uma hora antes do jogo, soube que perdeu um familiar muito próximo dele e quero deixar um grande abraço ao Gustavo, ao pai dele e à família. Depois, ver um miúdo de 20 anos dar uma resposta destas, após um acontecimento destes... O Gustavo é uma máquina”, elogiou o técnico do Famalicão, na habitual ‘flash’ à Sport TV.

Gustavo Assunção tem sido uma das figuras do Famalicão esta época, com 34 jogos acumulados. O médio, que também tem nacionalidade portuguesa, é filho de Paulo Assunção, antigo jogador de Palmeiras, FC Porto e At. Madrid. A família vive toda em Gaia, sendo que os irmãos mais novos de Gustavo, João e Pedro, também jogam nas camadas de formação do Famalicão. Ao Gustavo Assunção e a toda a família, Record apresenta sentidas condolências.