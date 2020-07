João Pedro Sousa, técnico do Famalicão, revelou que Gustavo Assunção, médio brasileiro, perdeu um familiar uma hora antes do início do jogo com o Benfica.





"Queria deixar um abraço ao Gustavo Assunção. Uma hora antes do jogo, soube que perdeu um familiar muito próximo e quero deixar um grande abraço ao Gustavo, ao pai dele e à família. Depois, ver um miúdo de 20 anos dar uma resposta destas, após um acontecimento destes. O Gustavo é uma máquina", elogiou, à Sport TV.Ao Gustavo Assunção e à família,envia sentidas condolências.