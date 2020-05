Gustavo Assunção: «Quero igualar ou superar os títulos que o meu pai conquistou»

O Famalicão tem aproveitado o período de isolamento social para dar a conhecer os jogadores do plantel. Nesse sentido, o clube minhoto transmitiu, este sábado, um vídeo no qual Gustavo Assunção respondeu a perguntas de adeptos.





De forma natural, Gustavo Assunção foi questionado acerca do seu pai, Paulo Assunção, e assumiu um dos seus objetivos de carreira. "Nunca foi uma pressão extra ser filho de quem sou, mas sinto que, por vezes, as pessoas exigiam mais de mim. Se as outras crianças chegavam ao patamar ‘sete’, eu tinha de chegar ao ‘dez’ para provar que não estava ali só por ser filho de quem sou. Por outro lado, também é motivador, quero igualar ou superar os títulos que o meu pai conquistou, é um dos meus objetivos", começou por afirmar.Revelando que o pai e o empresário o tentam manter abstraído do possível interesse de outros clubes, o brasileiro revelou os conselhos que o pai lhe costuma dar: "A coisa que ele mais insiste é para eu dar tudo dentro de campo, para dar sempre o máximo. Ele até costuma dizer que depois tenho sempre comida em casa para repor as energias".O médio aproveitou ainda para perspetivar aquilo que pode ser o seu futuro e o do Famalicão. "Com este projeto, o Famalicão pode conseguir tudo o que quiser. Se no primeiro ano após o regresso à 1ª Liga estamos assim, no futuro o clube pode alcançar coisas ainda maiores. Estou muito realizado no Famalicão, mas gostava de jogar em clubes que disputam competições como a Liga dos Campeões", rematou.