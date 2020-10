Gustavo Assunção renovou contrato com o Famalicão, rubricando um novo contrato até 2025. A revelação foi feita pelo clube minhoto através de uma nota no seu site oficial e Record sabe que o médio ficou agora com uma cláusula de 50 milhões de euros.





A SAD liderada por Miguel Ribeiro segura, assim, uma das suas joias da coroa. O médio tem 20 anos e estreou-se na época passada, tendo sido utilizado em 37 jogos.Já na nova temporada, Gustavo Assunção tem assumido o papel de capitão, prova do seu peso no balneário do Famalicão, equipa orientada por João Pedro Sousa.