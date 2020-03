Gustavo Assunção: «Se pudesse, jogava a vida toda com o Pedro Gonçalves»

O Famalicão é apontado por muitos como a grande surpresa do campeonato e Gustavo Assunção assumiu, em declarações aos meios oficiais do clube, que o segredo do sucesso é a união do grupo de trabalho.



"A juventude do plantel surpreendeu-me no início. Temos um grupo muito jovem e eu achei que ia custar um pouco. Apesar disso, somos muitos maduros e criámos um grupo muito coeso. O Rúben Lameiras foi o jogador que mais me surpreendeu, tem muita qualidade. Ele consegue fintar um adversário em dois segundos, ninguém sabe para onde ele vai. Parece que tem molas nos joelhos…", começou por referir.



Salientando, entre outros aspetos, que Fábio Martins é o jogador do plantel que se veste melhor e que Anderson é o mais alegre, o camisola 12 dos minhotos realçou a ligação especial que tem com Pedro Gonçalves dentro de campo: "Se pudesse escolher um jogador para jogar até ao fim da minha vida, seria o Pedro Gonçalves. Entendemo-nos muito bem, ajudamo-nos e compenetramo-nos muito bem a jogar".