Gustavo e o conselho do pai: «Dá tudo em campo, quando chegares a casa há comida para abastecer»

Determinante na campanha do Famalicão na presente temporada, Gustavo Assunção destaco, em declarações aos meios oficiais do clube, a importância que o pai, Paulo Assunção, tem tido na sua carreira.

"Eu talvez arrisque mais com bola, mas o meu pai era mais seguro. Lembro-me sempre de um conselho que ele me dava "Dá tudo em campo, quando chegares a casa há sempre comida para abastecer", isso ficou-me gravado até hoje. Uma coisa que herdei do meu pai foi a agressividade. Gosto de entrar duro e não vou mudar isso", afirmou o camisola 12 dos famalicenses.

Assumindo que gosta da sensação de começar a ser reconhecido na rua quando está com o pai, Gustavo Assunção partilhou ainda as memórias que tem da carreira de Paulo Assunção: "Do tempo do Palmeiras não me lembro de nada porque era muito pequeno, mas da passagem dele pelo FC Porto e pelo Atlético Madrid lembro-me de tudo. Lembro-me das vezes em que o meu pai foi campeão, que não foram poucas".

O médio defensivo do Famalicão explicou ainda como se deu o processo de chegada à posição mais recuada do meio-campo, lugar que o pai também ocupava no terreno. "Nos escalões de formação joguei em várias posições: defesa-central, defesa-direito, atacante… nos últimos anos da formação estava a jogar como médio ofensivo, mas percebi que era melhor a jogar como médio defensivo, tal como o meu pai, e decidi mudar para essa posição", vincou.