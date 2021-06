Gustavo entre Portugal e Brasil: «O coração está dividido»

Gustavo Assunção ainda não se decidiu sobre a seleção que pretende representar no futuro, se a portuguesa, se a brasileira. Tudo dependerá da que o convocar primeiro. “Acho que será por aí porque é 50/50, o coração está dividido”, referiu o médio, em declarações à página do Twitter ‘Breaking the Lines’.

Apesar de ainda não ter tido oportunidade de representar as quinas, ao contrário do que já aconteceu com o Brasil, Gustavo Assunção gostava que esse dia chegasse: “Era bom ter a oportunidade de jogar por Portugal.”