Eis o segundo reforço do dia, o quinto desde a reabertura do mercado, para o Famalicão. Depois de apresentar Kraev, o conjunto famalicense anunciou a contratação de Heriberto Tavares. O extremo, de 23 anos, chega por empréstimo do Brest, tendo o Famalicão uma opção de compra do passe do jogador.





"Depois de algum tempo fora, pensei bem e decidi voltar a Portugal para relançar a minha carreira. O Famalicão é uma equipa competitiva e que joga sempre para ganhar. Vou trabalhar muito para ajudar o clube a atingir os objetivos que se propõe alcançar", disse o jogador aos meios do clube.Formado no Estrela da Amadora, no Sporting e no Belenenses, Heriberto passou alinhou ainda na equipa B do Benfica, no Moreirense, no Boavista e no Brest.