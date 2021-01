O Famalicão anunciou há momentos que Heriberto Tavares e Gustavo Assunção são baixas para o jogo com o Santa Clara. Enquanto o médio brasileiro tem uma contusão na coxa esquerda, o extremo português testou positivo à Covid-19 e está em isolamento profilático.





A dupla junta-se assim a Marcello Trotta (entorse da tíbiotarsica esquerda) e João Neto (entorse da tíbiotarsica direita) no lote de indisponíveis para o técnico João Pedro Sousa. A grande novidade no onze dos minhotos acaba por ser Manuel Ugarte, que faz a sua estreia com a camisola do clube.Na presente temporada, Gustavo Assunção soma um golo em 14 partidas. Por seu lado, Heriberto Tavares é um dos reforços de inverno já confirmados pelo clube, isto depois de ter passado a primeira metade da época no Brest.