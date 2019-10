Hoje há caça ao autógrafo

Se os adeptos do Famalicão já eram conhecidos pelo forte apoio à equipa, mesmo quando esta militava na 2ª Liga, o facto de o conjunto minhoto liderar a Liga NOS à passagem da 7ª jornada tem mobilizado ainda mais os famalicenses. Perante isto, o Famalicão decidiu ‘premiar’ os adeptos e anunciou a realização de uma sessão de autógrafos esta tarde, com Toni Martínez, Anderson e Schiapacasse. A mesma está agendada para as 15h30 na Cardan, concessionário de automóveis da cidade.

No plano desportivo, o conjunto minhoto tem hoje mais um treino de preparação para o embate da Taça da Portugal com o Lusitânia de Lourosa, agendado para o dia 20 deste mês. Nehuén Pérez, ao serviço da seleção de sub-23 da Argentina, Roderick, lesionado, e Ofori e Cafú Phete, a trabalhar de forma condicionada, são baixas para João Pedro Sousa no treino de hoje.