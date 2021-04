«Hoje o Ivo Vieira é um burro de primeira porque jogou sem ponta-de-lança. Mas se tivesse ganho...»

Ivo Vieira referiu que o Famalicão não conseguiu contrariar as qualidades do FC Porto, que acabou por vencer por 3-2.





"É nítida a forma como o FC Porto entrou forte e nós não entrámos bem. Em termos atléticos são mais poderosos do que nós e tiraram vantagem das bolas paradas. O FC Porto procura a profundidade e tem jogadores possantes para esse tipo de jogo. Nós, com bola, onde podíamos contrariar, não tivemos a capacidade de ser iguais a nós próprios. Tenho a certeza que a equipa consegue fazer mais e melhor com bola. É somar o máximo possível de pontos agora", disse o treinador dos famalicenses à Sport TV.Questionado sobre o facto de ter atuado sem ponta de lança de raiz, Ivo Vieira respondeu de forma curiosa: "É uma leitura fácil, hoje o Ivo Vieira é um burro de primeira porque jogou sem ponta de lança, se tivesse ganho era um iluminado de segunda ou terceira. Os que falam do futebol e não percebem a ideia dos treinadores têm autonomia para dizerem o que quiserem e temos de respeitar. A ideia era atrair com o Jaime para ganhar superioridade no meio do FC Porto. Se atraíssemos um central ou outro para os mais rápidos saírem dos corredores nesse espaço criado pelo Jaime e permitido pelo Fc Porto, mas não conseguimos a espaços."O Famalicão luta ainda pela permanência e Ivo Vieira admite que a situação "é complicada": "Prevejo que isto vá até ao fim. Acreditava que neste momento poderia ter mais quatro pontos. Sabíamos que hoje seria uma tarefa difícil. O problema é o que vem de trás. Tenho de assumir a responsabilidade. Temos de arrancar cada momento do jogo com unhas e dentes."