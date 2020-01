Intermitência na frente de ataque

Se o início de época do Famalicão ficou marcado pela titularidade de Toni Martínez e pela veia goleadora de Anderson a partir do banco, a verdade é que a situação se tornou mais intermitente nas últimas partidas dos minhotos. Olhando para os últimos quatro encontros do Famalicão, o espanhol foi titular frente ao Benfica e Portimonense, enquanto o brasileiro foi opção inicial contra o Mafra e o Tondela, algo que não veio resolver os problemas da equipa na finalização, já que só Martínez marcou diante do Mafra, de penálti.