Iván Jaime esteve em destaque na vitória (3-0) do Famalicão, em Barcelos, diante do Gil Vicente. O médio foi lançado por Ivo Vieira já depois da hora de jogo mas ainda foi a tempo de bisar frente aos gilistas. No final do encontro, o espanhol preferiu destacar o coletivo.





"Tento sempre ajudar a equipa. Estamos a fazer um grande trabalho. Eu tive a sorte de marcar dois golos. Sabíamos que era um jogo muito importante, mas nada está feito. É pensar já no próximo jogo", atirou o jogador, que já soma três remates certeiros neste edição da Liga NOS, em declarações à Sport TV.