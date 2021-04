No regresso à competição depois de dois meses sem jogar, ora por lesão, ora por não ser lançado no jogo, Iván Jaime não podia ter pedido uma noite mais feliz. No jogo frente ao P. Ferreira, o espanhol voltou à titularidade e abrilhantou esse facto com um golo, o tento que carimbou o triunfo por 2-0.





"Depois de dois meses sem jogar, noite mágica para mim. Pelo meu primeiro com esta camisola e pela grande vitória de toda a equipa", escreveu, nas redes sociais.