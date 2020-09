Iván Jaime já foi inscrito pelo Famalicão na Liga e, por essa razão, já pode ir a jogo no embate com o Rio Ave, este domingo.





O jovem médio espanhol passa, assim, a constituir mais uma opção para João Pedro Sousa no miolo, prometendo aquecer as lutas por um sector que até está bem servido no número de opções.Quem ainda não recebeu luz verde foi Gil Dias, que continua a aguardar a resolução de um entrave burocrático para poder ir a jogo. No entanto, é possível que o jogador esteja inscrito ainda antes do jogo com o Rio Ave.