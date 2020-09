Iván Jaime oficializado como reforço do Famalicão

Iván Jaime é reforço do Famalicão. O médio espanhol assinou esta quarta-feira contrato válido até 2025.





Formado no Málaga, o jovem internacional sub-19 pela seleção espanhola, estreou-se como jogador profissional na temporada 2018/2019, quando tinha 17 anos. Na última temporada, Iván Jaime realizou 3 jogos, contabilizando no total 4 pela formação principal e 18 pela equipa B."Senti que esta era uma oportunidade irrecusável. O Famalicão apresenta-se como um clube que privilegia um futebol positivo e isso faz-me acreditar que irei evoluir ao longo desta temporada", disse o futebolista espanhol citado no site do clube.