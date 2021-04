Iván Jaime, médio do Famalicão, estava satisfeito com o ponto conquistado, depois do empate a uma bola, em Alvalade.





"Vínhamos com a ideia de ganhar o jogo e conquistar os três pontos. Sofremos um golo, mas soubemos manter a compostura e respondemos rapidamente. Saímos com um ponto e satisfeitos. Foi um jogo dificil. Sabíamos disso, que íamos enfrentar uma equipa muito bem organizado e no final conseguimos o ponto e isso é importante", revelou à 'Sport TV'.Já sobre a chegada do novo treinador Ivo Vieira, o jogador espanhol só deixou elogios:"Conseguiu dar importância a toda a gente. Todos sentimos que podemos ajudar e isso é essencial. Temos trabalhado muito bem e temos de continuar."