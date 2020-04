Ivo Pinto aponta à Liga Europa: «É legítimo e temos qualidade para isso»

Na sessão de respostas às questões dos adeptos, Ivo Pinto abordou a ambição de conseguir o apuramento para a Liga Europa da próxima temporada. O lateral-direito, de 30 anos, considera legítimo o clube pensar nessa meta.





"Acho que sim. Por tudo o que o Famalicão tem demonstrado esta época, pela qualidade colocada nos jogos, a ambição é legítima. Temos qualidade para isso e temos demonstrado que é isso que queremos, apesar de termos passado uma fase de resultados menos boa. Para por ir jogo a jogo, fazer o nosso trabalho e conseguir o objetivo no fim. E temos de sonhar alto, não porque simplesmente podemos, mas porque temos equipa para alcançar esse objetivo", apontou.Refira-se que, a dez jornadas do fecho do campeonato, o Famalicão encontra-se na 7.ª posição da tabela, mas apenas a um ponto do Rio Ave, que é 5.º classificado, que representa a derradeira vaga para a segunda prova de clubes da UEFA.Ivo Pinto ficou ciente da qualidade do Famalicão bem antes de chegar ao Minho, no mercado de inverno. "Quando o campeonato português começou, eu vi o Santa Clara-Famalicão. O Famalicão ganhou [2-0], fiquei curioso e achei que a equipa tinha muita qualidade. Desde esse jogo que mantive interesse pela equipa. Vi muitos jogos e a equipa surpreendeu tudo e todos, manteve-se algumas jornadas no 1.º lugar e tem feito um campeonato fantástico", comentou.Mas por mais que conhecesse a maioria do grupo por acompanhar pela televisão, há pormenores que Ivo Pinto só se apercebeu in loco. O lateral diz estar surpreendido com as capacidades do médio Gustavo Assunção. "É aquele jogador que, ao ver na televisão não aparece assim tanto, mas observando a fundo é fantástico. Tem muita qualidade e foi quem mais me surpreendeu", assinalou.Ivo Pinto encontra-se no Famalicão por empréstimo do Dínamo Zagreb, com quem ainda tem mais dois anos de contrato. "Estou muito feliz no Famalicão, mas ainda tenho dois anos de contrato com o Dínamo Zagreb. O mais importante agora é podermos voltar a jogar e a treinar, temos a vida o mais normalizada possível até acabar o campeonato. Vamos conseguir os nossos objetivos, de certeza, e aí é pensar na próxima época", afirmou.Ao longo das experiências no estrangeiro (Cluj, Dínamo Zagreb e Norwich City), Ivo Pinto pôde concretizar alguns dos seus sonhos. "Qualquer jogador pensa um dia poder jogar a Liga dos Campeões, que é a maior e melhor competição de clubes do Mundo, é a que tem mais olhos postos e com as melhores equipas e melhores jogadores. Já concretizei essa meta e espero voltar a fazê-lo. A Premier League é o melhor campeonato do Mundo e fiquei muito feliz por ter jogado lá", disse, antes de ter falado da sua referência no futebol."Na minha posição sempre foi o Bosingwa. A minha caminhada no futebol é parecida à dele. Começámos no Boavista, como médios, ele foi para lateral-direito e eu depois também fui. Fomos para o FC Porto... Somos um bocado parecidos no estilo de jogo", frisou Ivo Pinto.