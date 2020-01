Ivo Pinto é reforço do Famalicão

Ivo Pinto é o mais recente reforço do Famalicão. O lateral-direito, de 30 anos, chega ao Minho proveniente do Dínamo Zagreb para alargar as opções no setor defensivo e, sobretudo, na asa direita, que tinha, até então, apenas Lionn como jogador de raíz.





Formado Lusitânia Lourosa, Boavista FC e FC Porto, Ivo Pinto transferiu-se para a capital croata em 2013/14, onde se sagrou tricampeão da Liga Croata, venceu uma Taça e participou em jogos da Liga dos Campeões.Pelo meio, passou pelo Norwich, foi chamado à seleção por Fernando Santos, até que regressou ao Dínamo Zagreb no início desta temporada, ainda antes de ingressar pelo terceiro classificado do campeonato português.Em declarações aos meios oficiais do clube, Ivo Pinto assumiu estar feliz pela mudança. "Sinto-me muito feliz por estar de regresso ao meu país e por poder fazê-lo num clube que está a desenvolver um projeto muito interessante", referiu Ivo Pinto, que garante "estar totalmente focado em ajudar o FC Famalicão a atingir os objetivos propostos", apontou.