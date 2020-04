Ivo Pinto recorda estágio na Seleção: «Parecia uma criança que nunca tinha ido ao shopping»

Ivo Pinto, de 30 anos, conversou com os adeptos do Famalicão no Facebook, onde passou em revista alguns momentos marcantes da sua carreira, entre eles a presença num estágio da Seleção Nacional, no outono de 2014.





"Foi um orgulho. É a melhor palavra que se pode encontrar. Acabei por não jogar, mas fiz o estágio com a equipa e isso é um orgulho. É chegar ao topo do futebol português. Conviver com o melhor do Mundo [Cristiano Ronaldo] é sinal de que estás na elite do futebol português. Eu parecia quase uma criança que nunca tinha ido a um shopping, olhava para todo o lado e observava tudo. Foi espetacular", contou o lateral-direito.Acabou por não jogar nesse outono, mas ainda não desistiu de um dia jogar com as quinas ao peito. "Eu parto do princípio que, se falta alguma coisa, é algo que ainda quero conseguir. Eu cheguei à Seleção, mas faltou vestir a camisola mágica e dourada, como costumo chamar. É o que falta cumprir. Sei que é cada vez mais difícil, sou realista, mas todos os dias temos oportunidade de melhorar e voltar a lutar por outros objetivos. Vou continuar a fazê-lo", acrescentou.Ivo Pinto foi confrontado com uma questão do colega de equipa Diogo Gonçalves, acerca da alcunha de "bombeiro e salvador de coalas". Eis a explicação: "Isso vem do jogo com o Paços de Ferreira. O terreno estava em mau estado e na 1.ª parte eu fiz dois carrinhos para cortar a bola e queimei-me todo. No dia seguinte, cheguei ao balneário todo queimado e eles diziam que eu andava a salvar os coalas nos incêndios. E então começaram a chamar-me de salvador dos coalas."Foi o jogo em que Ivo Pinto realmente pôde estrear-se pelo Famalicão. Poucos dias antes tinha sido titular em casa do Boavista, apenas uns dias após ter chegado ao Minho, mas foi substituído ainda nos minutos iniciais depois do guarda-redes Defendi ter sido expulso no primeiro minuto de jogo."Eu tinha chegado à equipa nessa semana e fui logo convocado. Estava no onze e o Vaná falou à equipa nesse dia. Antes de se dirigir à equipa, falou só comigo, a desejar boa sorte e que todos iam ajudar-me e isto ia correr bem. Passados uns segundos estava fora do campo e quem entrou para o meu lugar foi precisamente ele. Mas acabou por ser ótimo, ganhámos os três pontos nesse jogo no Bessa e fiquei muito surpreendido com o apoio dos nossos adeptos. Foi muito bonito", contou.