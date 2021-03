Ivo Rodrigues: «Capacidade para mais»

Ivo Rodrigues desbloqueou o jogo para o Famalicão e falou sobre o que mudou após a chegada de Ivo Vieira. “Isto tem tudo a ver com a mentalidade dos jogadores. Não tirando mérito ao treinador, mas eles é que fazem a diferença dentro de campo. O míster tem passado grande espírito ao grupo, que era o que também nos faltava muitas vezes. Tenho a certeza de que esta equipa, com este treinador e estes jogadores, tem capacidade para fazer muito mais. Temos é de o demonstrar no campo, para continuar a subir na tabela”, considerou.

Já Rodrigo Pinho estava desolado. “Posso dizer que este foi o meu pior jogo com a camisola do Marítimo, talvez até o pior jogo da carreira. Tive duas oportunidades, não marquei e falhei o penálti. Mas temos duas semanas para trabalhar e tirar o Marítimo desta situação”, disse.