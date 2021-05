Ivo Vieira: «Vinagre tem muita qualidade mas colmatar o jovem que vai sair do Sporting não é fácil»

Manuel Ugarte e Rúben Vinagre são dois dos nomes do plantel que terminou a temporada 2020/21 ao serviço do Famalicão que mais cobiça têm gerado no mercado. O médio uruguaio está no radar do Benfica e o lateral-esquerdo é, tal como Record já revelou, um alvo de leões e águias.





Questionado sobre os dois jogadores, Ivo Vieira elogiou a qualidade de ambos, mas deixou no ar que Ugarte ainda tem algumas arestas por limar, pese embora sega jogador para voos mais altos."Ugarte tem 19 anos. Tem um potencial muito grande, mas precisa de perceber melhor o jogo. Tem potencial, carrega bola, é muito intenso. Se repararmos bem, nos jogos antes da minha chegada, estava a ser um jogador que badalava por todo o lado. Quando cheguei, continuou a ser muito útil mas não com tanta influência como vinha a ter. A qualidade dele é boa, a disponibilidade é grande, mas tem de melhorar alguns aspetos técnicos para chegar a outros patamares. Se tem esse potencial? Tem e nota-se", confidenciou, no Canal 11, dizendo que conta com o jogador, mas não ficará triste se não puder fazê-lo."Conto com ele, mas se não o tiver fico feliz. Eu não sou treinador de ficar agarrado aos jogadores. No ano passado passei situação idêntica com o Tapsoba e fiquei muito feliz. É um miúdo fantástico e o vitória encaixou quase 20 milhões com o Tapsoba. Só tenho de ficar feliz", referiu.Quanto a Rúben Vinagre, o técnico deixou elogios e comentou o interesse do Sporting. "Vinagre tem potencial, muita qualidade com bola, mas para colmatar o jovem que vai sair, o Nuno Mendes, não é fácil. Mas tem muita qualidade", finalizou.