Ivo Vieira: as primeiras sensações, a promessa e o apelo aos adeptos

Ivo Vieira falou pela primeira vez como treinador do Famalicão, esta terça-feira, e, em declarações aos meios oficiais do clube, deixou uma longa mensagem de lançamento para este novo desafio.





"Sinto que fui muito bem recebido e num contexto familiar. Espero que possamos transportar esta união e esta família juntamente para os famalicenses, que são aqueles que são a verdadeira essência do clube e que lutam todos os dias por nós. Fazer promessas é fácil, cumprir é um desafio. Estamos aqui para trabalhar e para conseguir o grande objetivo, que passa por sair de uma situação menos favorável. Nos grandes desafios fazem-se os grandes homens, as grandes estruturas e queremos atingir o que todos desejamos", disse o técnico, elogiando depois a massa adepta."O Famalicão é um clube ímpar, que tem uma massa presente e fervorosa. Lembro-me dos tempos de Famalicão na 2ª Liga e tinham sempre muito apoio. A cidade está sempre com a equipa. É isso que tentaremos fazer em benefício da equipa. A partir de hoje assumo as responsabilidades. Aqui não há responsabilidades aos adeptos, à direcção, aos jogadores, o único responsável sou eu, que acredito neste desafio, que aceitei este desafio, que acredito na equipa e na estrutura. Vou lutar para que os objectivos sejam cumpridos. Os jogadores vão jogar da forma que eu quero, sou o orientador de recursos humanos, por isso sou o responsável. Cabe tê-la e assumi-la. Não devemos esconder-nos da realidade. Vou-me responsabilizar pelo desafio, lutar por ele e espero o apoio de todos. Quero que lutemos e caminhemos para o objetivo. Só assim faz sentido", referiu.