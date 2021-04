Ivo Vieira: «Cheguei e estávamos na última posição...»

Ivo Vieira, treinador do Famalicão, tinha plena consciência da importância de conquistar um ponto, em Alvalade, após o empate com o Sporting.





"Mais um ponto a somar, naquilo que é a nossa caminhada. O Sporting, como tinha dito, é uma equipa difícil e sabíamos disso, tínhamos de lutar pelo resultado. Conseguimos o empate e continuámos na luta para garantir os nossos objetivos", revelou à Sport TV.O técnico que chegou há pouco tempo ao comando da equipa analisou a partida: "Na 1.ª parte, sofremos o golo e conseguimos ir atrás e empatar logo de seguida. Na 2.ª parte, o Sporting teve melhor e impediu que saíssemos para o ataque. Há que analisar a partida como aconteceu e o mais importante foi o ponto que conquistámos."Ivo Vieira, não escondeu que o seu trabalho está a dar frutos, mas acalmou os adeptos, pois a permanência é o principal objetivo."Cheguei e estávamos na última posição, por isso o principal objetivo é a permanênica. Até não conseguirmos isso, não há mais nada em mente. Sei que os adeptos são exigentes e querem mais. Mas, há que construir primeiro o nosso objetivo", salientou e sobre as palavras de Iván Jaime, que elogiou muito o técnico, acrescentou:"Sou verdadeiro e frontal sempre. No futebol, muitas vezes, as pessoas apenas ouvem aquilo que querem ouvir. Não sou assim. Os jogadores quando ouvem a verdade, sentem que acreditamos neles. Há pouco espaço na nossa sociedade para pessoas verdadeiras, mas não abdico da minha personalidade."