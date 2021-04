Ivo Vieira, treinador do Famalicão, lamentou os dois golos sofridos frente ao Tondela já a fechar a primeira parte.





"Entrámos bem, tínhamos tudo para fazer um jogo bem conseguido. Fizemos dois golos, mas não conseguimos segurar. Sofremos dois golos num minuto e foi o desfecho do jogo. Estávamos em vantagem e deitámos a perder o que poderia ser um resultado bom para nós", atirou o técnico dos minhotos, em declarações no final da partida."Não me parece que se tenham deslumbrado. O adversário correu atrás do resultado e conseguiu empatar. A ideia era voltar ao jogo e conseguir somar os três pontos, que são sempre o objetivo", acrescentou.