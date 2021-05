Ivo Vieira era um treinador feliz após a vitória caseira (1-0) do Famalicão sobre o Santa Clara, importantíssima para as contas da permanência.





"Nesta fase é fundamental conquistarmos pontos. Se o jogo não for tão bem jogado, é importante somar pontos para termos mais confiança. Com estes três pontos ainda não o atingimos mas demos um passo rumo ao objetivo", começou por referir o técnico.Ivo Vieira acrescentou que gostou da resposta que a sua equipa deu com dois avançados e que, mesmo com menos um homem, o Santa Clara conseguiu criar dificuldades.