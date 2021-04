Ivo Vieira e a derrota frente ao Portimonense: «Um soco no estômago»

Ivo Vieira estreou-se este domingo a perder no comando técnico do Famalicão ao sair derrotado no duelo com Portimonense, por 0-1, em casa, e no final do enconto falou mesmo num "soco no estômago"





"Defrontámos um adversário que é uma equipa atlética, forte nos duelos aéreos, que faz ligação direta com o seu ponta-de-lança. Conseguimos controlar, exceto nos momentos em que procuravam a profundidade. Chegaram ao golo num lance fortuito, um ressalto. Com as substituições, tentei dar mais largura ao jogo e colocar mais homens na área. Estamos na luta e vamos continuar o nosso caminho", afirmou o técnico no final do encontro.E prosseguiu: "Estávamos preparados para se o Portimonense jogasse no ataque quer com o Anzai quer com o Fali Candé. Não fomos felizes. Tivemos uma quebra. Um soco no estômago. Quinta-feira temos mais uma batalha. Não me quero refugiar. Temos de falar com aquilo que são factos. Os jogadores do Famalicão vão ganhar maturidade com o tempo. Fomos um pouco precipitados na parte final porque não temos características para jogar com um jogo direto. Eu assumo a responsabilidade pelas minhas decisões"."Quanto mais a equipa jogar bem, mais perto estará de ganhar. Não vou pedir para os jogadores para bater a bola na frente ao primeiro erro".